Erweiterung geplant: Westbahn fährt angeblich bald bis Bregenz

Erst seit vergangenen Dezember verkehrt der private Bahnbetreiber bis Innsbruck. In einigen Monaten könnten die Fahrten nach Vorarlberg ausgedehnt werden.

Bregenz – Der private Bahnbetreiber Westbahn will ab kommendem Dezember offenbar bis nach Bregenz fahren. Das berichteten am Samstag die Vorarlberger Nachrichten. Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch hatte dem Vorarlberger Mobilitätslandesrat Daniel Zadra (Grüne) am Donnerstag einen Besuch abgestattet, konkrete Pläne waren danach aber nicht bekannt geworden. Die Westbahn hat ihr Angebot erst vergangenen Dezember bis nach Innsbruck ausgeweitet.