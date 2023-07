Kletter-Gala von Gall bei der Tour, Etappe von Massensturz und Aufgaben überschattet

Paris – Felix Gall hat sich beim nächsten Kletterfestival der Tour de France in den Alpen als Etappensiebenter auf Gesamtrang neun verbessert. Der Osttiroler machte am Samstag auf dem von mehreren sturzbedingten Aufgaben geprägten 14. Teilstück fünf Plätze gut. Im Kampf um Gelb verteidigte Titelverteidiger Jonas Vingegaard seine knappe Gesamtführung vor Tadej Pogacar. Der Däne führt vor der nächsten Bergetappe mit neuerlich über 4000 Höhenmetern zehn Sekunden vor dem Slowenen.

Den Etappensieg am Samstag in Morzine sicherte sich fünf Sekunden vor Pogacar und Vingegaard der Spanier Carlos Rodriguez, der sich im Gesamtklassement an die dritte Stelle verbesserte. Gall kam nicht ganz zwei Minuten nach dem Toptrio an, insgesamt beträgt sein Rückstand mehr als zwölf Minuten.