Hochzeit in Las Vegas: Nino de Angelo will zum fünften Mal heiraten

München – Nach vier gescheiterten Ehen will es Sänger Nino de Angelo erneut wagen: Genau an seinem 60. Geburtstag, am 18. Dezember, wolle er seine Freundin Simone Lux in Las Vegas heiraten. "Das ist mein Geschenk zu meinem Geburtstag, ich heirate die Frau, die ich liebe", sagte er der Mediengruppe Münchner Merkur tz (Samstag). "Nicht in Deutschland, sondern in Las Vegas. Und zwar nur wir beide. Ich habe vier Mal geheiratet, ich will jetzt kein großes Fass aufmachen."