Ungesetzt zum Titel: Tschechin Vondrousova gewinnt Wimbledon

London – Nach ihrem Überraschungscoup von Wimbledon kniete Marketa Vondrousova erst einmal auf dem heiligen Rasen und konnte ihr Glück kaum fassen. Die Tschechin hat als erste ungesetzte Spielerin seit 60 Jahren den Tennis-Klassiker gewonnen. Die 24-Jährige siegte am Samstag in London im Endspiel gegen die Tunesierin Ons Jabeur mit 6:4,6:4 und feierte damit den ersten Grand-Slam-Titel ihrer Karriere.

„Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Es ist ein unglaubliches Gefühl“, freute sich Vondrousova. Besonders nach allem, was sie an Verletzungen durchgemacht habe. „Letztes Jahr habe ich noch einen Gips getragen. Unglaublich, dass ich jetzt hier stehe und die Trophäe in der Hand halte.“