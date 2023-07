Zusammenstoß zweier Autos in Völs: Zwei Verletzte, hoher Schaden

Völs – Glück im Unglück für zwei Autofahrer am Samstagnachmittag in Völs: Beim Zusammenstoß der beiden Pkw wurden ein Lenker und ein Beifahrer leicht verletzt, an den beiden Autos entstand aber hoher Sachschaden. Der Unfall ereignete sich auf der Völser Landesstraße (L 11) bei der Ausfahrt vom Einkaufszentrum Cyta. Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Hall und in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)