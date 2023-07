Motorradfahrer stürzte in steirischen Bach und kam ums Leben

Birkfeld – Nach einem Sturz in Birkfeld (Bezirk Weiz) ist am Samstag ein 47-jähriger burgenländischer Motorradfahrer ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend mitteilte, war er gegen 11.30 Uhr in einer Links-Rechts-Kurve der L405 von der Fahrbahn abgekommen, 60 Meter weit über die Straße geschlittert und mit seinem Gefährt in einen Bach gestürzt. Den dabei erlittenen schweren Verletzungen erlag er am Abend im LKH Graz.