Innsbruck – Eine Schlägerei zwischen zwei Männern am Freitagabend am Innsbrucker Mitterweg endete für einen der Beteiligten in der Klinik. Ein 52-Jähriger versetzte seinem 28-jährigen Kontrahenten einen Schlag ins Gesicht und brach dem Mann den Kiefer. Das Motiv der Auseinandersetzung ist unklar. Der 52-Jährige wird angezeigt. (TT.com)