30 Kapellen marschierten beim 72. Außerferner Bundesmusikfest

Reutte – Ein straffes Programm hatten Partytiger am Wochenende in Reutte. Schon am Samstag lockte das Marktfest in den Untermarkt. Bis tief in die Nacht hinein wurde ausgelassen gefeiert. Schlaf gab's nur wenig, denn schon am Sonntagmorgen ging es mit dem Außerferner Bundesmusikfest weiter.