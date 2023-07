E-Bike-Fahrer stürzte in Nesselwängle 20 Meter über Hang

Nesselwängle – Ein 59-Jähriger kam am Samstag mit seinem E-Bike in Nesselwängle zu Sturz. Der Deutsche fuhr gegen 19 Uhr von der Krinnenalpe talwärts. Auf dem Schotterweg kam er in einer Rechtskurve zu weit nach links und stürzte rund 20 Meter hangabwärts. Der 59-Jährige blieb verletzt liegen und wurde erst später von Wanderern entdeckt, die den Notruf absetzten.