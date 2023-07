Gegen Hausmauer in Weerberg gefahren und geflüchtet: 35-Jähriger angezeigt

Weerberg – Nachdem ein Autofahrer nach einem schweren Unfall in Weerberg sein total beschädigtes Autos am Unfallort zurückgelassen hat und nach Hause geflüchtet ist, wird er wegen Fahrerflucht angezeigt. Der Lenker hatte das „Pech“, dass ein Auto den Unfall automatisch meldete.

Am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr wurde die Schwazer Polizei per automatischem Notruf (e-call) zu dem verunfallten Auto nach Weerberg gerufen. Der stark beschädigte Wagen war frontal gegen eine Hausmauer gekracht.

Polizisten konnten den 35-jährigen Österreicher schließlich an seiner Wohnadresse antreffen. Er gab an, dass er nach dem Zusammenstoß geschockt gewesen sei. Seinen Angaben zufolge sei er erst am Montag nach Hause zurückgekehrt. Was in der Zwischenzeit passiert ist, ließ er offen. (TT.com)