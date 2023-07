Festspiele Erl feierten mit Wagners „Ring des Nibelungen“ einen weiteren Höhepunkt

Erl – Der Rezensent könnte sich jetzt einen ganz schlanken Fuß machen. Einfach mal das Publikum sprechen lassen. „Sehr gelungen, konzentriert, ohne überflüssige Ideen und übergestülpte Konzepte“, so das Fazit von Suzanne Harf (Protokollchefin der Salzburger Festspiele) und ihrem Gatten. „Vielleicht a bissl zäh am Anfang, aber doch – ja – schon toll“, meint Johannes Reitmeier, scheidender Intendant des Tiroler Landestheaters.

Am besten beim „Rheingold“ und im dritten Aufzug der „Götterdämmerung“. Fassbaender verknüpft die Figuren und Konstellationen des opulenten Opernvierteilers nachvollziehbar, die Bühnenmittel sind sehr sparsam, in der „Götterdämmerung“ störten allerdings lautstarke Umbauten (vor allem im ersten Aufzug), wobei eigentlich nur Gerüste neu arrangiert wurden.

Die Schicksalsgöttinnen, Eingeweihte sprechen von Nornen, stricken zu Beginn sehr langsam an einem ganzen Schicksalsschal und trinken gemütlich Tee. Siegfrieds Rheinfahrt in die sehr minimalistisch gehaltene Gibichungenhalle begleiten arg düstere, verwaschene Wasservideos. Überprobt wirkt die erste Hälfte dieser „Götterdämmerung“ nicht gerade. Aber, wie gesagt, das Ganze nimmt Fahrt auf und Erik Nielsen am Pult des Festspielorchesters bietet viel Schönes: heftiges Blechgrummeln, stürmische Tuttifluten, blitzende Streicher-Einheiten. Einige Misstöne muss man indes in Kauf nehmen.