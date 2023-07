Tiroler Polizei berichtet von Betrugsfällen: Drei Opfer verloren jeweils mehr als 1000 Euro

Neustift im Stubaital/Innsbruck/Radfeld – Von mehreren Internetbetrugsfällen berichtete am Montag die Tiroler Polizei. Durch unterschiedliche Maschen verloren drei Personen verloren jeweils einen niederen vierstelligen Betrag.

In Neustift hatte eine 33-Jährige auf einer Internetplattform etwas zum Verkauf inseriert. Vergangenen Dienstag wurde sie kontaktiert und schließlich dazu bewegt, einen Link in einem E-Mail anzuklicken – durch „geschickte Manipulation", so die Polizei. Daraufhin wurde die 33-Jährige auf die Seite eines vermeintlichen Geldinstitutes weitergeleitet. Nachdem sie dort einen Bestätigungscode angeklickt hatte, erkannte sie den Betrug und erstattete Anzeige.