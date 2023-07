US-Schauspielerin Lindsay Lohan ist Mutter geworden

Los Angeles – Die US-Schauspielerin Lindsay Lohan (37) ist Mutter geworden. Lohan habe einen „wunderschönen, gesunden Sohn namens Luai" geboren, berichteten US-Medien am Montag unter Berufung auf einen Sprecher der Schauspielerin und ihres Ehemanns Bader Shammas. „Die Familie ist überglücklich verliebt." Das Paar, das seit rund einem Jahr verheiratet ist und in Dubai lebt, hatte die Schwangerschaft im März bekannt gegeben.

Lohan („Girls Club – Vorsicht bissig!") war zuletzt in der Netflix-Komödie „Falling for Christmas" (2022) zu sehen. Zuvor hatte sie über mehrere Jahre hinweg nur kleinere Auftritte oder Rollen in Billigproduktionen, wie 2019 in dem Horror-Thriller „Among the Shadows". Bekannt wurde die Schauspielerin durch Hit-Komödien wie „Freaky Friday" und „Herbie Fully Loaded". (APA/dpa)