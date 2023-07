Im Kampf gegen die Teuerung: Imster VP-Mandatare ziehen Bilanz

Imst – An der Themensetzung ihrer sommerlichen Politbilanz merkt man sofort, dass Tirols ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf und AK-Vize und Bundesrat Christoph Stillebacher dem Arbeitnehmerflügel (AAB) der ÖVP angehören. Hauptthema: die Teuerung. Und da gaben beide zu Protokoll, dass man mit gezielten Förderungen viel geschafft habe. 40.000 Ansuchen gab es für den Energie- und den Tirolzuschuss, so Wolf. Dazu habe man die Mietzinsbeihilfe erhöht, Sport-, Kultur- und Sozialvereinen würde geholfen. Und nun noch die Förderungen für Besitzer neuer elektrischer Wärmepumpen. Auch der Kampf mit der Tiwag um eine Senkung des Strompreises war „ein harter“, so Wolf. „Wir schließen weitere Maßnahmen nicht aus“, sagte der VP-Klubobmann. Und er richtete einen Appell an die Bevölkerung: erstens die neuen Verträge mit der Tiwag zu unterschreiben, um in den Genuss des niedrigeren Strompreises zu kommen, und zweitens „um Förderungen und Zuschüsse ansuchen. Das ist wie ein Steuerausgleich.“