Fünf Tote bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Polen

Die Maschine vom Typ Cessna 208 krachte beim Landeanflug auf den Sportflughafen Chrcynno nördlich von Warschau in einen Hangar.

Warschau – Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in Polen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr am Montagabend der Nachrichtenagentur PAP. Die Maschine vom Typ Cessna 208 sei beim Landeanflug auf den Sportflughafen Chrcynno nördlich von Warschau in einen Hangar gekracht. Dort hatte eine Gruppe Menschen Schutz vor einem herannahenden Gewitter gesucht. Vier von ihnen kamen ums Leben. Auch einer der Piloten wurde getötet.