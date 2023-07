Wenig Bewegungsfreiheit für Frauen im Nahen Osten und Nordafrika

Frauen im Nahen Osten und Nordafrika sind laut einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) noch immer stark in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Frauen in der Region bräuchten oft die Erlaubnis ihres männlichen Vormunds – typischerweise ihres Vaters, Bruders oder Ehemanns – um im In- oder Ausland zu reisen oder einen Pass zu beantragen, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht.