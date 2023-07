Hagel, Sturmböen, Starkregen: Warnung vor heftigen Gewittern auch in Tirol

Ab Dienstagnachmittag steigt in Tirol die Gewittergefahr. Österreichs Wetterexperten warnen, dass diese auch heftig ausfallen können. Erst am Donnerstag beruhigt sich das Wetter ein wenig.

Innsbruck – Große Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit – das sind die Zutaten, die es für Unwetter mit Hagel, Regen, Blitz und Donner braucht. Wie heftig diese ausfallen können, bekam am Montag vor allem Kärnten zu spüren. Am Dienstag brauen sich nun die nächsten Gewitter zusammen – dieses Mal warnen die Wetterexperten davor vor allem im Bergland von Vorarlberg über Tirol und Salzburg bis in den Süden Österreichs.

Bis Mittwoch ziehen noch einige Störungen über das Land. In der labilen Luft bilden sich dann zahlreiche Schauer und Gewitter – zumeist in den späten Nachmittags- und Abendstunden. „Aufgrund des starken Höhenwindes können diese vor allem von Vorarlberg über Tirol und Kärnten bis in die Südsteiermark oft kräftig ausfallen. Neben Starkregen sind auch großer Hagel sowie schwere Sturmböen um 100 km/h ein Thema“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale.

Für Tirol heißt das am Dienstag: Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken immer größer und dichter. Am frühen Nachmittag – so die Prognose der Geosphere Austria – erreichen erste Gewitter die Lechtaler Alpen. Gewitterzellen können sich dann im Laufe der folgenden Stunden auch am Hauptkamm, in Osttirol und entlang der Nordalpen bilden.

Wechselhafte Aussichten bis zum Wochenende

Nach den Gewittern bleibt es am Mittwoch noch einmal schwülwarm. Die Sonne tut sich zwischen dichten Quellwolken schwerer, zeigt sich aber trotzdem immer wieder. Während sich in Westösterreich schon am Vormittag wieder Gewitter und Regenschauer ankündigen, bleibt es in Ostösterreich noch länger sonnig. „Zur Wochenmitte wird es vor allem im Westen ein paar Grad kühler, während im Rest des Landes immer noch mit Höchstwerten um beziehungsweise knapp über 30 Grad zu rechnen ist“, prognostiziert Spatzierer.

Auch wenn am Donnerstag die Gefahr von Unwettern gebannt zu sein scheint, ganz trocken wird es nicht durch den Tag gehen. Bei Höchstwerten von 23 bis 27 Grad entwickeln sich den ganzen Tag hindurch lokale Regenschauer. Die Aussichten für Freitag und Samstag sind derzeit eher durchwachsen: Der Regenschirm wird wohl weiter ein guter Begleiter sein. (TT.com/smo)

