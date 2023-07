Cobra-Einsatz: 70-Jähriger bedrohte Frau in Innsbrucker Wohnung mit Waffe

Innsbruck – Einen Großeinsatz von Cobra, Polizei und Schneller Interventionsgruppe (SIG) gab es am Dienstagvormittag in einer Innsbrucker Wohnung. Eine 53-jährige Einheimische hatte angezeigt, dass sie von einem 70-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht worden war. Nach Angaben der Frau hatte der Österreicher ihr die Waffe an den Oberschenkel gehalten und gedroht, dass er jederzeit andere Personen erschießen könne.