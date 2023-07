Theaterdonner und echte Unwetter: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Muss man sich in Tirol an solche extremen Wetterkapriolen, wie wir sie am Dienstag erlebt haben, gewöhnen? Bei „Tirol Live“ ist Simon Hölzl, Meteorologe bei GeoSphere Austria in Innsbruck, zu Gast. Dass der Klimawandel die Wetterextreme begünstigt, ist wissenschaftlich beinahe unumstritten. Die Zahl der Hitzetage hat sich in Österreich in den letzten 60 Jahren vervielfacht. Womit in diesem Sommer noch zu rechnen ist, wird der Meteorologe versuchen zu beantworten.