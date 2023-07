Abgedeckte Dächer, umgekippte Bäume: Unwetter sorgte für Schäden in Südtirol

Bozen – Die Unwetterfront hat am Dienstag auch vor Südtirol nicht Halt gemacht. Am Nachmittag sorgten die durchziehenden Gewitter für Starkregen, Sturmböen und Hagel. 4500 Blitze wurden registriert, die Feuerwehr rückte zu 300 Einsätzen aus. Vor allem der Wind war für Schäden verantwortlich. Bei Windspitzen bis zu 104 km/h wurden etwa in Salurn Bäume entwurzelt, Straßen blockiert und Häuser abgedeckt.