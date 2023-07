55-jährige Kletterin stürzte beim Abseilen am Wilden Kaiser in den Tod

Kirchdorf in Tirol – Eine 55-Jährige kam am Dienstag bei einem Alpinunfall am Wilden Kaiser in Kirchdorf ums Leben. Die Deutsche unternahm mit weiteren Urlaubern eine Klettertour im Gebiet „Totenkirchl“ im sogenannten „Führerweg“. Im Zuge des Abstiegs auf 1728 Metern kam es beim Abseilen aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Unglück. Eine nachfolgende 60-Jährige konnte nur den leblosen Körper in der darunter liegenden Felsrinne feststellen, teilte die Polizei mit.