„Guantánamo“-Zuspitzung zulässig: Klage gegen SOS Balkanroute abgewiesen

Wien – Am Wiener Handelsgericht wurde am späten Dienstagabend in erster Instanz ein bemerkenswertes Urteil gesprochen. Das in Wien ansässige Internationale Zentrum für Migrationspolitik (ICMPD) klagt den Verein SOS Balkanroute und seinen Gründer Petar Rosandić wegen Kreditschädigung. Menschenrechtsorganisationen sprachen vor Prozessbeginn von einer immer häufiger anzutreffenden SLAPP-Klage, um Kritiker einzuschüchtern.