Riesige Hagelklumpen sorgten für schwere Schäden in Norditalien, Tote in Kroatien

Vor allem die Region Venetien wurde von den gigantischen Hagelkörnern heimgesucht. In Kroatien sind bei Unwettern zwei Menschen getötet worden.

Montebelluna/Zagreb – Die norditalienische Region Venetien ist am Mittwochabend von schweren Unwettern heimgesucht worden. Betroffen war unter anderem die Gemeinde Montebelluna in der Provinz Treviso, die vor allem für die Produktion von Prosecco bekannt ist. Massive Hagelklumpen in der Größe von Tennisbällen verursachten schwere Schäden, meldeten die Behörden am Donnerstag. Auf den Straßen geparkte Autos wurden stark beschädigt.

Die Feuerwehr in Venetien war die ganze Nacht auf Donnerstag im Großeinsatz. Rettungskräfte aus Venedig, Treviso, Padua, Vicenza und Verona waren damit beschäftigt, umgefallene Bäume von den Straßen zu entfernen. Außerdem mussten die Helfer auch Dächer absichern.

Die Unwetterwelle hat auch im Trentino große Schäden angerichtet, vor allem in den Wäldern. Besonders betroffen war das Fassatal. Die Mitarbeiter des Forstdienstes standen mit Säuberungsarbeiten und der Räumung der Straßen im Dauereinsatz. Bereits am Dienstag hatten Unwetter in den Wäldern des Südtiroler Pustertals schwere Schäden angerichtet.

Ein vom Sturm abgedeckter Wohnblock in Zagreb. © IMAGO/Igor Kralj/PIXSELL

Zwei Tote bei Unwetter in Zagreb

In der kroatischen Hauptstadt Zagreb sind am Mittwoch bei schweren Unwettern zwei Menschen getötet worden. Orkanartige Böen wehten in den Nachmittagsstunden durch die Stadt, rissen Bäume aus, beschädigten Dächer und brachten den Verkehr zum Erliegen, berichtete das kroatische Fernsehen HRT.

Ein 50-jähriger Fußgänger und ein 48-jähriger Autofahrer kamen ums Leben, teilte die Polizei in Zagreb mit. Acht weitere Menschen erlitten Verletzungen, berichteten Krankenhausärzte. (TT.com, APA/dpa)

