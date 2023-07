Großeinsatz der Feuerwehren in Kitzbühel: Zwei Hausbewohner bei Brand verletzt

Kitzbühel – Ein Nachbar bemerkte am Mittwochabend eine starke Rauchentwicklung, welche sich vom Dachstuhl eines Hauses in Kitzbühel ausbreitete, und schlug Alarm. Die Feuerwehr Kitzbühel rückte mit acht Fahrzeugen und 40 Feuerwehrleuten aus. Später wurden die Feuerwehren Aurach/Kitzbühel, Oberndorf in Tirol und St. Johann in Tirol (neun Fahrzeuge und 45 Feuerwehrleute) nachalarmiert.