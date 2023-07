Unterricht ohne Lehrer? Gewerkschaft rechnet für Herbst mit unbesetzten Klassen

Schon im vorigen Schuljahr habe man– regional sehr unterschiedlich – an manchen Schulen nur mit großem Aufwand und vielen Provisorien den Unterricht einigermaßen aufrechterhalten können, so Kimberger im APA-Interview. In Wien gab es etwa über Monate Probleme, für alle Volksschulklassen fixes klassenführendes Personal zu finden. Die Spitze des Mangels komme laut Kimberger aber erst auf Österreich zu. Berechnungen der Gewerkschaft zufolge tritt dieser ab 2027 ein. Gleichzeitig produziere das System in den Pflichtschulen durch die extreme Belastung des Lehrpersonals immer mehr Ausfälle, warnte Kimberger.