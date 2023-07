Ein Sommer voller Salti: Roncalli gastiert wieder in den Swarovski Kristallwelten

Manege frei: Ab heute gastiert das Circus-Theater Roncalli wieder im Garten der Swarovski Kristallwelten in Wattens. Bis zum 3. September warten 16 Shows täglich.

Wattens – Gabor lässt sich auf das Schleuderbrett fallen. Geza, die am anderen Ende steht, wird dadurch schlagartig in die Höhe katapultiert. Weit über den Köpfen der Zuseher macht die Artistin aus Ungarn drei Salti, bevor sie wieder in den Armen von Gabor und Attila landet.