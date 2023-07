Innsbruck hat den Blues: „New Orleans Festival“ mit schwungvoller Parade eröffnet

Innsbruck – Bis Sonntag liegt Innsbruck, kulturell gesehen, wieder am Mississippi: Die 25. Auflage des „New Orleans Festivals“ – die letzte in der bisherigen Form – zelebriert noch einmal einen Mix aus Blues, Jazz, Funk und Gospel. Mit einer angemessen schwungvollen, fröhlichen Parade durch die Innen- und Altstadt startete die Veranstaltung am Donnerstag.

Auf der Bühne geben dieser Tage Leichtigkeit und Lebensfreude den Ton an: Die US-Stars Kevin Gullage (mit seinen Blues Groovers) und Gary Brown sind am Freitag, am Samstag und am Sonntag ebenso zu erleben wie vielseitige heimische KünstlerInnen. (TT)