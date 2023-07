Generationswechsel bei Telfer Fasnachts-Gruppe: Laninger unter neuer Führung

Der kürzlich gewählte neue Gruppenführer Markus Waldhart würdigte seinen sichtlich gerührten Vorgänger mit herzlichen Worten und überreichte ihm die Ehrenurkunde. Lamprecht ist seit 1965 (!) Mitglied der Laninger, Chef der Gruppe war er mehr als 20 Jahre lang, also während vier Fasnachten. Nun solle aber ein Generationswechsel stattfinden, erklärte er.

„Auch wenn es für mich am Anfang als Obmann nicht leicht war, war’s doch eine tolle Zeit. Ich möchte keinen Tag missen. Ich habe eine Mannschaft gehabt, die immer zu mir gehalten hat“, meinte der Alt-Obmann mit Wehmut in der Stimme. Dem neuen Gruppenführer will er vor allem einen Rat mitgeben: „Die Tradition muss erhalten bleiben! Und: Einmal Laninger, immer Laninger!“