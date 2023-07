Gender-Verbot für Niederösterreichs Landesverwaltung: Erlass liegt vor

Das amtliche Regelwerk des Rates für deutsche Rechtschreibung werde "für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesverwaltung in Niederösterreich ab 1. August 2023 in die Kanzleiordnung des Landes Niederösterreich übernommen", wurde vonseiten des Landes mitgeteilt. Die Kanzleiordnung regelt eine einheitliche Vorgangsweise bei der Erledigung von Geschäftsfällen bei allen Dienststellen der Landesverwaltung und sei damit "Grundlage für einen einheitlichen und verständlichen Auftritt" nach außen.

Es sei wichtig gewesen, "auch in diesem Randthema für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land Niederösterreich Klarheit zu schaffen – in einer Zeit, in der unterschiedlichste Genderformen und -varianten für Verunsicherung in der Anwendung gesorgt haben", teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) mit: "Bei uns heißt es heute und auch in Zukunft: Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Damen und Herren." Mit den Regeln "ist sichergestellt, dass Frauen und Männer völlig gleichgestellt sind", wie es auch vom Rat für deutsche Rechtschreibung empfohlen werde. "Das ist in einer Zeit zunehmender Unklarheiten und öffentlicher Debatten zu diesem Thema für normaldenkende Menschen der völlig logische und pragmatische Zugang", fügte Mikl-Leitner hinzu.