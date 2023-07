Fendels nur über Schotterpiste erreichbar: Eine Sperre, die viel Staub aufwirbelt

Rund vier Monate lang ist eine staubige Schotterpiste die einzige Straßenverbindung in die Gemeinde Fendels. Warum Gäste manchmal schwitzen und Pendler lieber mit der Seilbahn in die Arbeit fahren?

Dabei hat die Sperre einen ernsten Hintergrund: „Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei“, erklärt Robert Zach von der Verkehrsabteilung des Landes. Drei Millionen Euro investiert das Land in die beiden Tunnel auf der Fendler Straße. Eine Sperre der Verbindung war während der Arbeiten unumgänglich. Hätte man den Verkehr einspurig aufrechterhalten, würden die Arbeiten doppelt so lange dauern.

Und viele Fendler helfen sich inzwischen ganz anders.Wie Eugen Schranz. Er fährt mit der Seilbahn zum Arzt. „Mir ist es schade ums Auto. Ich habe zwar kein neues – trotzdem.“ Von Fendels führt eine Umlaufseilbahn in die Talgemeinde Ried. Dort haben viele Fendler inzwischen ihr Auto am Bergbahn-Parkplatz geparkt. Der Pensionist hat sich für die drei Monate eine Karte gekauft. Auch der Einkauf wird in der Gondel transportiert.

„Es nehmen wahnsinnig viele Pendler in Anspruch“, sagt Christian Strobl, Betriebsleiter der Bergbahnen Fendels. Inzwischen stehen an die 90 Autos am Parkplatz in Ried – da seien aber auch Gäste dabei, die ihr Auto lieber im Tal stehen lassen, bevor sie den beschwerlichen Weg über die Straße auf sich nehmen. Die Betriebszeiten wurden ausgeweitet, die erste Bahn fährt bereits um 7 Uhr in der Früh. Für die, die auspendeln, ist das Benutzen der Seilbahn an Werktagen zwischen 7 und 9 Uhr sowie zwischen 17 und 18 Uhr gratis. Dafür bekomme das Unternehmen einen finanziellen Ausgleich von der Gemeinde und vom Land.