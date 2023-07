„7 Todsünden“ der Volksschauspiele Telfs bekommen Zusatzvorstellung

Wegen des großen Andrangs wird Gregor Bloébs Adaption des sündigen Einakter-Zyklus am 8. August ein weiters Mal aufgeführt. Beim Kartenverkauf bekommen Telferinnen und Telfer einen Vorsprung.

Telfs – „Überwältigt vom Zuspruch“ zeigten sich die Volksschauspiele Telfs in einer Aussendung am Dienstag – und kündigten eine zusätzliche Vorstellung der „7 Todsünden“ an. Am 8. August um 20 Uhr wird die diesjährige Hauptproduktion ein weiteres Mal aufgeführt, alle anderen Termine sind bereits ausverkauft. „Ein schöneres Einstandsgeschenk kann man sich nicht wünschen“, so der künstlerische Leiter Gregor Bloéb.

Für „Theaterenthusiast:innen aus der Region“ gibt es als Dank einen Vorsprung beim Ticketverkauf für den 8. August. Dieser startet am Freitag (28. Juli) um 10 Uhr – zunächst nur im Telfer Büro (Untermarktstraße 6). Ab 14 Uhr sind die Karten dann auch online erhältlich.

Die 7 Todsünden in Bildern

So läuft dieser Tage jede zweite Social-Media-Diskussion ab: Zwei Streitparteien ätzen gegeneinander, etwaige Selbstdarsteller heizen die Debatte mit billigem Whataboutism an – und scheinbar Unbeteiligte würzen das Ganze mit einer Prise Furz-Humor. Der Kern der Diskussion, der Inhalt nämlich, ist in so einer Show reine Nebensache. Sprechen wir übers Gendern? Über die Freiheit der Kunst? Geht es hier um die Todsünden – oder was zählt eigentlich mehr: Landminen oder Menschenrechte? Aber wen juckt’s eigentlich – Hauptsache, es ballert ordentlich.