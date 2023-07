Überfressenes Schlaraffenland: Die „7 Todsünden“ der Volksschauspiele Telfs

Sieben Interpretationen, „7 Todsünden“: Gregor Bloébs Adaption des sündigen Einakter-Zyklus wurde bei den Tiroler Volksschauspielen in Telfs uraufgeführt. Ein Überwältigungstheater in sieben Zugängen.

Telfs – So läuft dieser Tage jede zweite Social-Media-Diskussion ab: Zwei Streitparteien ätzen gegeneinander, etwaige Selbstdarsteller heizen die Debatte mit billigem Whataboutism an – und scheinbar Unbeteiligte würzen das Ganze mit einer Prise Furz-Humor. Der Kern der Diskussion, der Inhalt nämlich, ist in so einer Show reine Nebensache. Sprechen wir übers Gendern? Über die Freiheit der Kunst? Geht es hier um die Todsünden – oder was zählt eigentlich mehr: Landminen oder Menschenrechte? Aber wen juckt’s eigentlich – Hauptsache, es ballert ordentlich.

Und das tut es. Nicht nur in der grotesken Talkshow, mit der Gregor Bloéb und Florian Hirsch die erste Produktion der heurigen Volksschauspiele in Telfs starten lassen. Die „7 Todsünden“ in der Fassung von 2023 sind als Ganzes ein Spektakel für sich. Eines, das glitzert und glänzt, sich lächerlich macht, mit großer Geste stolpert und immer wieder innehalten lässt. Am Donnerstag wurde es in der neuen Open-Air-Location mit 480 Plätzen in Birkenberg, oberhalb von Telfs uraufgeführt. Die Produktion ist ausverkauft, über Zusatztermine ist noch nichts bekannt.