Nummer eins besiegt: Kopp bei World-Tennis-Turnier in Telfs im Halbfinale

Telfs – Generationen-Duell im Viertelfinale des World-Tennis-Turniers am Birkenberg. Auf der einen Seite des Netzes der 37-Jährige, mit allen Tennis-Wassern gewaschene Lukas Rosol, auf der anderen Seite der aufstrebende 23-jährige Sandro Kopp. Ein Zweikampf, den der um 14 Jahre jüngere Tiroler beim 6:4, 6:2-Erfolg in zwei Sätzen für sich entschied, womit er erstmals ins Halbfinale des Telfer Turniers stürmte.

„Er hat das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, lobte Trainer Hakan Dahlbo den starken Auftritt seines Schützlings. Im Halbfinale am Samstag bekommt Kopp mit Gerard Campana Lee einen 18-jährigen Koreaner vorgesetzt, der bei der Orange Bowl in Miami für Furore sorgte. (r.u.)