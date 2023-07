Witz, Charme, Otto Waalkes: Der Komiker feiert seinen 75. Geburtstag

Ice Age, Ottifant und Otto-Filme – das sind wohl die bekanntesten Begriffe, die einem zu dem Komiker und Schauspieler Otto Waalkes als erstes einfallen. Der Künstler feiert am Samstag seinen 75. Geburtstag. Ihm zu Ehren werden im Fernsehen seine berühmten Otto-Filme ausgestrahlt.

Ein kleiner Einblick in sein Leben

Als Arbeitnehmer ist Waalkes vielseitig einsetzbar – egal ob Komiker, Musiker, Schauspieler, Comiczeichner, Regisseur, Webvideoproduzent oder auch Synchronsprecher, er beherrscht alles.

Der am 22. Juli 1948 in Emden (Niedersachsen) geborene Künstler stieg bereits früh in das Show-Business ein. Mit sechzehn trat er gemeinsam mit seiner Band The Rustlers im Emden auf und performte vor allem die Lieder der Beatles. Später tourte die Band auch fünf Jahre lang in Ostfriesland.

Der Ottifant ist Waalkes Markenzeichen.

Seinen Abschluss erlangte er an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg, wo er Kunstpädagogik studierte. In diesem Bereich arbeitete er allerdings nie, denn schon bald merkte er, dass ihm das Witze reißen und Leute zu unterhalten mehr Spaß macht.

Waalkes war insgesamt zweimal verheiratet, doch beide Ehen hielten jeweils nur etwa zwölf Jahre. Manuela Ebelt war von 1987bis 1999 und Eva Hassmann von 2000 bis 2012 seine Ehefrau. Aus der ersten Ehe ging sein Sohn Benjamin Karl Otto Gregory hervor.

Mehr als nur ein Komiker

Besonders beliebt sind Waalkes Parodien, welche er live auf Bühnen zum Besten gibt. Bekannte Lieder werden umgedichtet und mit humorvollen Texten versehen. Begleitet werden die Stücke auf seiner Gitarre.

Doch der deutsche Komiker weist nicht nur musikalische Talente auf, auch als Zeichenkünstler stellt er sein Können unter Beweis, indem er sein Markenzeichen – den Ottifant – erschuf.

Bekannt ist Waalkes aber nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Mit seinem Talent, seine Stimme witzig klingen zu lassen, flößt er auch Zeichentrickfiguren oder animierten Persönlichkeiten Leben ein. So auch dem Faultier Sid aus den Ice Age-Filmen.

Diego, Sid & Manny aus dem Film Ice Age: Sid wird im Deutschen von Otto Waalkes gesprochen. © www.imago-images.de

Fernsehprogramm am Samstag

Der Samstag wird lustig, denn ab 20.15 Uhr bis Sonntagfrüh werden im ZDF NEO durchgehend Filme des „Geburtstagskindes“ Otto Waalkes ausgestrahlt. Auch der ORF 1 lässt Waalkes mit seinen 7 Zwerge-Filmen hochleben.

📺 Fernsehprogramm am Samstag: ZDF NEO: 20.15 Uhr: Otto – Der neue Film (Komödie 1987) 21.35 Uhr: Otto – Der Außerfriesische (Komödie 1989) 23.05 Uhr: Otto – Der Liebesfilm (Komödie 1992) 00.30 Uhr: Otto – Der Katastrofenfilm (Komödie 2000) 01.55 Uhr: Otto – Der neue Film (Komödie 1987) 03.20 Uhr: Otto – Der Außerfriesische (Komödie 1989) ORF 1: 20.15 Uhr: Catweazle (Fantasykomödie 2021) 21.45 Uhr: 7 Zwerge – Männer allein im Wald (Komödie 2004) 23.15 Uhr: 7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug (Komödie 2006)

📺 Otto – Der neue Film

Diese witzige Komödie handelt von Otto, einem mageren jungen Mann, der sich, um seine Miete bezahlen zu können, für einen Job als Leibwächter bei einer Premiere des Films „Amboss - der Rabiator“ bewirbt. Doch der Schwindel mit den falschen Muskeln unter einer weiten Jacke fliegt auf und alle Träume zerplatzen.

Als des Hausmeisters Tochter jedoch vorschlägt, er könne seine Schulden beim Vater abarbeiten, flammt Hoffnung in ihm auf – vor allem, als er der schönen neuen Mieterin Gaby begegnet und sich prompt in sie verliebt. Gegen den Muskelmann Amboss hingegen, für den die schöne Frau schwärmt, scheint er keine Chance zu haben…

Was Otto allerdings noch nicht begriffen hat: Es sind nicht immer die Starken im Leben, die die wahre Liebe finden.

📺 Otto – Der Außerfriesische

Ganz allein wohnt Otto in seinem gelb-rot gestreiften Leuchtturm, als ihm eine schlechte Nachricht zu Ohren kommt: Ganz in der Nähe soll eine Teststrecke für Raketengleiter gebaut werden und ausgerechnet sein Zuhause steht im Weg.

Um den Bau der Strecke und somit gleichzeitig den Abriss seines Häuschens zu verhindern, muss Otto aber erst einmal den rechtmäßigen Besitzer ausfindig machen – welcher niemand geringerer als Benno, sein eigener Bruder ist.

Auf seiner Mission, Benno von Florida zurückzuholen, erlebt Otto allerhand. Dass seine Widersacher auch noch versuchen ihn daran zu hindern, den Bau aufzuhalten, trägt nicht gerade zu einer entspannten Reise bei…

Selbst auf eine der Briefmarken des Ottifanten wurde der rot-gelbe Leuchtturm des Films gedruckt. © imago/Schöning

📺 Otto – Der Liebesfilm

Amor hat die ehrenvolle Aufgabe, zwei Menschen mit seinen Liebespfeilen zu treffen und sie somit zusammenzuführen. Otto, ein eher mäßig erfolgreicher Musikant, wird von einem der beiden Pfeile getroffen und verliebt sich sogleich in Tina. Während diese jedoch eher skeptisch ist, da sie ihn für einen Taschendieb hält, verhält sich ihr Hund hingegen äußerst merkwürdig. Das Problem: Der zweite Pfeil Amors hat nicht Tina, sondern ihren Hund erwischt, weswegen dieser nun einen Narren an Otto gefressen hat.

Kann Otto Tinas Herz trotz der einseitigen Liebe erobern? Und kann er den Hund davon abhalten, mit seiner Anhänglichkeit alles zu zerstören? Das Chaos beginnt…

📺 Der Katastrofenfilm

Wie der Name des Films schon sagt: Dieser Spielfilm handelt von einer Reihe von Katastrophen, welche die Bauchmuskeln der Zuseher durch dauerhafte Lachanfälle zum Schwitzen bringen.

Otto soll Seemann werden, dies ist der Wunsch seines Opas. Doch als der junge Mann die Prüfung nicht besteht, muss er sich anderweitig an Bord des luxuriösen Transatlantikliners Queen Henry schummeln, nämlich als Mitglied einer Damenband. Jeder Schritt Ottos sorgt für Chaos…

Neben einer unglücklichen Band und einer verzweifelten Crew ergeben sich allerdings weitere Zwischenfälle, die ausnahmsweise einmal nichts mit dem wandelnden Wirbelwind zu tun haben: Ein japanischer Versicherungskonzern möchte für den Untergang des Luxusschiffes sorgen. Kann Otto dies verhindern, ohne seine Tarnung auffliegen zu lassen?

Für Spaß sorgt Waalkes allemal, vor allem in seinen Filmen. © imago

📺 7 Zwerge – Männer allein im Wald

Der Grund, weshalb die 7 Männer im Wald leben, ist ein ziemlich simpler: Frauen. Zu oft wurden die Freunde vom weiblichen Geschlecht verletzt, zu oft hatten sie das Gefühl, nutzlos zu sein. Also beschlossen sie, ganz ohne Frauen, gemeinsam im Wald zu leben.

Der eine ist immer gut drauf, der andere ständig miesepetrig. Der eine übernimmt die Vaterrolle, der andere spielt Nesthäkchen. Aufgrund ihrer verschiedenen Charakterzüge passen die 7 Männer perfekt in das Klischee des Märchens Schneewittchen und die 7 Zwerge. Nur ohne Schneewittchen.

Doch als eines Tages eine Frau in ihr Dorf kommt, um sich vor der bösen Hexe zu verstecken, wird ihre heile Männerwelt auf den Kopf gestellt.

📺 7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug

Als Rumpelstilzchen droht, des Königins Kind zu entführen, ist diese gezwungen, den Namen des Mannes herauszufinden. Schon bald merkt sie allerdings, dass sie keine Chance hat und ohne Hilfe ihr Kind an das bösartige Männlein verlieren wird.