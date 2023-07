Vor 90 Jahren schon mit Schwazer Schützen ausgerückt: Ehrung für Josef Schaller

Josef Schaller aus Schwaz nahm 1933 als kleiner Bub an einem Schützentreffen in Wien teil. Das passende Ehrenzeichen musste der Tiroler Schützenbund eigens anfertigen.

Schwaz – Da kam man beim Bund der Tiroler Schützenkompanien ins Schwitzen. Die 1. Schwazer Schützenkompanie machte einen der Ihren für eine besondere Ehrung namhaft und erbat daher eine entsprechende Urkunde und das dazugehörige Abzeichen. Es ging um eine 90-jährige Mitgliedschaft, und das stellt eine Premiere in der 73-jährigen Geschichte des Schützenbundes dar. Das Problem wurde gelöst, bei der Herz-Jesu-Prozession waren die Urkunde und die Andreas-Hofer-Medaille mit dem 90er-Aufdruck in Schwaz und konnten von Bürgermeisterin Victoria Weber und Vize Martin Wex dem Rekord-Schützen übergeben bzw. an die Brust geheftet werden. Versteht sich, dass die von Stefan Sprenger geführte Kompanie für ihren „Peppal“ und die anderen Geehrten eine perfekte Salve schossen.