Tiroler Rad-Held Gall: „Es ist tatsächlich die Tour der Qualen“

Felix Gall hat sich am Sonntag vor dem Start der Schlussetappe einmal mehr überrascht über seine außergewöhnlichen Erfolge bei der Tour de France geäußert. Außerdem sprach der Sieger der Königsetappe und Gesamtachte über die Qualen während der drei Wochen in Frankreich, seine Zukunftspläne und die entstandene Euphorie um seine Person in der Heimat.