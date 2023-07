Kopp triumphierte in Telfs: „Ein Traum erfüllte sich“

Telfs – High noon. 12 Uhr Mittag am Birkenberg. Keine Persiflage auf den legendären Westernfilm, sondern der erste Tennis-Aufschlag für ein Duell mit gelben Filzkugeln. Für den Zweikampf zwischen der Nummer 1 des Telfer Bundesligateams, Sandro Kopp, und Buvaysar Gadamauri, dem Überraschungsfinalisten aus Belgien. Es ging um den mit 3239 Euro dotierten Turniersieg beim World Tennis Turnier. Und das Drehbuch dafür spielte mit einer perfekten Aufführung am Centercourt und einem fast unter den roten Sand gekehrten Abschied ungewollt alle Register. Just am Ende einer Turnierwoche gab es nämlich mit dem ersten Turniersieg Sandro Kopps in Telfs eine glänzende Premiere.