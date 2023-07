Motorradfahrer überschlug sich mehrmals nach Kollision mit Auto in Osttirol

St. Jakob i. Defereggen – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es Sonntagmittag in Osttirol. Auf der Defereggenstraße ( L25) fuhr ein 56-jähriger Deutscher mit seinem Motorrrad vom Staller Sattel in Richtung St. Jakob i. D.. In einer leichten Rechtskurve geriet der Mann auf den linken Fahrbahnstreifen und kolldierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Darin saßen ein 62-jähriger Schwede und dessen 58-jährige Lebensgefährtin.