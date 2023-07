Die besten Bilder vom Gletscher Trailrun und Schlegeis 3000

Innsbruck – Nach den unsicheren Prognosen und einigen Strecken-Änderungen konnten die Veranstalter des Gletscher Trailrun in Gurgl gestern zufrieden durchschnaufen. „Wir hatten Glück mit dem Wetter. Es ist alles unfallfrei abgelaufen“, erklärte Organisator Martin Scheiber und ergänzte freudig: „Mit über 700 Anmeldungen und einem Teilnehmer-Rekord sind wir sehr zufrieden.“

Die besten Bilder vom Gletscher Trailrun in Gurgl

Die besten Bilder vom Gletscher Trailrun in Gurgl

Den Sieg auf der Hauptdistanz über 62 km schnappte sich der Südtiroler Daniel Jung in 6:33:11,6 Stunden. Schnellste Dame war die Oberösterreicherin Esther Fellhofer in 8:13:46,7. Auf der 42-km-Strecke gingen die ersten Plätze an Lukas Mangger (ITA) und Melina Vollmer (GER), den 26K entschieden Andreas Schindler (GER) und Claudia Sieder (ITA) für sich, den 14K gewannen Lukas Mühlmann (AUT) und Tove Alexandersson (SWE).