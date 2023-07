Italiens später Siegtreffer traf Argentinien mitten ins Herz

Auckland – Italiens Frauen haben ihren WM-Auftakt am Montag in Auckland gegen Argentinien 1:0 (0:0) gewonnen. Nachdem die „Azzurre“ in Hälfte eins zwei wegen Abseits aberkannte Tore erzielt hatten, entwickelte sich ein Geduldspiel. Die vier Minuten davor ins Spiel gekommene 33-jährige Cristiana Girelli traf schließlich nach Vorlage von Lisa Boattin mit einem schönen Kopfball zum Sieg (87.). Argentinien blieb damit auch in seinem zehnten WM-Match sieglos.