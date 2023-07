Klimaaktivistin droht Geldstrafe: Greta Thunberg muss sich vor Gericht verantworten

Um gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe zu protestieren, beteiligte sich Greta Thunberg an einer Blockade des Hafens von Malmö. Weil sie dabei polizeiliche Anweisungen nicht befolgte, droht der Klimaaktivistin nun eine Geldstrafe.

Malmö – Am Montag um 9.30 Uhr muss sich die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg vor einem Gericht in Malmö verantworten. Der 20-Jährigen wird vorgeworfen, bei einer Protestveranstaltung vergangenen Monat in der südschwedischen Stadt den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt zu sein.