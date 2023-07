Auch künftig nicht im Spital möglich: Kritik am Angebot für Abtreibungen in Tirol

Innsbruck – „Im Grunde genommen ist es ein Nullsummenspiel“, sagt Zeliha Arslan, Frauensprecherin der Grünen im Landtag. Wie berichtet, planen ÖVP und SPÖ, dass Abtreibungen künftig bei drei ÄrztInnen und nicht mehr nur bei einem Arzt in Innsbruck durchgeführt werden können. „Wenn der bisherige Arzt in Pension geht und die Nachfolge nicht klar ist, ist es eben wieder nur ein Standort in ganz Tirol für 170.000 Frauen und Mädchen“, kritisiert Arslan. Abtreibungen an Spitälern bleiben, anders als zumindest von der SPÖ angekündigt, vorerst tabu. Es sei eine moralisch geführte Debatte auf dem Rücken der Frauen, meint Arslan. Die ÖVP wehre sich gegen Präventionsmaßnahmen wie kostenlose Verhütungsmittel und den Ausbau von Sexualerziehung, aber gleichzeitig würde der Schwangerschaftsabbruch unnötig erschwert und Frauen der Stigmatisierung ausgesetzt. Entsprechende Anträge der Grünen seien immer abgelehnt worden.