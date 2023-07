Brände in Griechenland toben weiter, Flug aus Rhodos in Innsbruck erwartet

Löschflugzeuge und Helikopter bekämpfen unentwegt die Brände in Griechenland. Trotzdem ist die Gefahr längst nicht gebannt. Dienstagmittag werden Tiroler Urlauber am Flughafen erwartet, einige haben ihren Rhodos-Urlaub frühzeitig abgebrochen.

Athen – Obwohl mehr als 100 Löschflugzeuge und Helikopter seit Tagen im Einsatz sind, toben die Brände in vielen Regionen Griechenlands weiter. Auch am Dienstag werde die Brandgefahr extrem hoch sein, teilte der Zivilschutz mit.

Starke Winde fachen weiterhin die Waldbrände auf der griechischen Ferieninsel Rhodos an. Sechs Dörfer nördlich und westlich der antiken Stätte von Lindos sind bedroht. Mit dem ersten Tageslicht wurden erneut Löschflugzeuge und -helikopter eingesetzt, um die Flammen in den Griff zu bekommen, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte.

Unterdessen warnte das Wetteramt vor extrem hohen Temperaturen, die an diesem Dienstag und vor allem am Mittwoch in fast allen Landesteilen herrschen sollen. „Die Thermometer könnten vor allem am morgigen Mittwoch 46 und mehr Grad zeigen“, sagte eine Meteorologin im Nachrichtensender Skai. Starke Winde sollen zu einer Abkühlung auf 35 Grad führen.