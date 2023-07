„Vorzeichen einer Rezession”: Stimmung in Tiroler Industrie verschlechtert sich rapide

Nach einer positiven Überraschung im ersten Jahresviertel rasselt der Geschäftsklimaindex der Industriellenvereinigung Tirol von 40,50 Punkten in der Konjunkturerhebung für das 2. Quartal auf besorgniserregende 19,50 Zähler herunter.

Innsbruck – Der wirtschaftliche Ausblick auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2023 in der Tiroler Industrie trübt sich stark ein. Nur noch 38 Prozent der befragten Unternehmen bewerten ihre Geschäftslage als gut, heißt es von der IV Tirol am Dienstag. Das sei ein Rückgang um 16 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal. 54 Prozent beurteilen sie als durchschnittlich und 8 Prozent schätzen sie als schlecht ein.

Tirols Industrielle blicken auch besorgt in die Zukunft. 24 Prozent der Befragten bewerten die Auftragslage ihrer Unternehmen als schlecht, ein massiver Anstieg von 22 Prozent im Vergleich zum ersten Jahresviertel. 43 Prozent schätzen die Auftragslage als gut ein (im vergleich zu 57 Prozent im Q1); 33 Prozent (41 Prozent im Q1) bewerten sie als durchschnittlich. Ein negatives Stimmungsbild, das sich auch bei der Evaluierung der Produktionstätigkeit in den nächsten drei Monaten und dem Ausblick der Geschäftslage in sechs Monaten wiederholt.