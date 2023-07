EU-Chefin will vermitteln: Von der Leyen bietet „letztes Gespräch" zu Brenner-Transit an

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen will „ein letztes Vermittlungsgesprächʺ zur Lösung des Konflikts über den Brenner-Transitverkehr „anbietenʺ. Das zugrunde liegende Problem kann nur „gemeinsamʺ mit den drei beteiligten Ländern Österreich, Deutschland und Italien gelöst werden, sagte die Kommissionspräsidentin nach einem Treffen mit der bayerischen Staatsregierung am Dienstag in Bayreuth (Deutschland).

Die Kommission habe seit April 2022 in „vertraulichen Gesprächenʺ versucht, mit den drei Ländern in dieser Angelegenheit weiter zu kommen. „Leiderʺ habe Österreich alle dabei unterbreiteten Vorschläge abgelehnt, so von der Leyen. Sie verstehe den Ärger in Bayern und Italien über die Lkw-Blockabfertigungen. Aber auch die Sorgen der Tiroler wegen der Luftverschmutzung müssten ernst genommen werden.