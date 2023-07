Kinder in Niederösterreich getötet: Vorläufige Unterbringung der Mutter angeordnet

Absdorf, St. Pölten – Nach der Tötung zweier Kinder in Absdorf im niederösterreichischen Bezirk Tulln hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten einen Antrag auf vorläufige Unterbringung der 36-jährigen Mutter in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gestellt. Wie Astrid Wagner, die Verteidigerin der Frau, am Dienstagnachmittag mitteilte, wurde diesem Antrag vom Landesgericht St. Pölten Folge geleistet: "Die vorläufige Unterbringung wurde angeordnet. Sie kommt jetzt in ein forensisch-therapeutisches Zentrum."