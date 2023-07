Auto von Lkw gegen Leitschiene gedrückt: Urlauberfamilie mit Kindern eingeklemmt und verletzt

Nassereith – Auf der regennassen Mieminger Straße verlor am Dienstag kurz vor 10 Uhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Ungarn die Kontrolle über sein Sattelkraftfahrzeug und den dazugehörigen Anhänger. In einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Nassereith kam das Gespann ins Schleudern und schob sich quer über die Fahrbahn.