Kopp und Waldner schlagen am Mittwoch in Kramsach auf

Kramsach – Auf Position 1173 der Weltrangliste gereiht, kam Sandro Kopp vor vier Jahren nur dank einer Wild Card ins Hauptfeld der ITF-Worldtour in Kramsach. Seine sportliche Antwort? Einzug ins Endspiel – er verlor. Bei der diesjährigen 20. Auflage des Turniers wurde Kopp auf Nummer 5 gesetzt. Aufgrund der Verbesserung in der Weltrangliste auf Rang 414. Sein Erstrundengegner am Mittwoch, Martin Benes (CZE), ist um 300 Punkte hinter dem Tiroler platziert. Er musste in Kramsach durch die Quali-Mühle, gewann dreimal.

Keine Match-Praxis auf der Heimanlage hat Kopp vor seinem Einstieg ins Turnier, trotzdem ist er am Mittwoch (nicht vor 17 Uhr) Favorit und wird in der 2. Runde erwartet. Niklas Waldner, der zweite Tiroler im Hauptfeld, serviert gegen den Finalisten von Telfs, Buvaysar Gadamauri (BEL). Der Pitztaler, der wie vor vier Jahren mit einer Wild Card ins Hauptfeld rutschte, ist Außenseiter. „Aber für so manche Überraschung gut“, tönte es aus seinem Umfeld. Mit einer Überraschung wartete das Team um Turnierdirektor Werner Auer auf, er organisiert auf dem neuen Padel-Court in Kramsach ein Turnier für Profis und Amateure. Am Mittwoch herrscht also Hochbetrieb auf und neben den Tennisplätzen auf der Länd. Wenn das Wetter mitspielt. (r.u.)