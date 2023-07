Taifun "Doksuri" erreicht die Philippinen

Der Taifun "Doksuri" ist im Norden der Philippinen mit Starkregen und extrem heftigen Winden auf Land getroffen. Der Wetterdienst in dem südostasiatischen Inselstaat sprach von einem "gewaltigen, lebensbedrohlichen" Sturm. Ein Mensch sei bei einer Sturzflut ums Leben gekommen, mehr als 11.000 Menschen seien auf der Flucht, teilte der nationale Katastrophenschutz am Mittwoch mit.

Der Tropensturm, der auf den Philippinen "Egay" heißt, erreichte am frühen Morgen (Ortszeit) in Fuga Island in der nördlichen Provinz Cagayan mit Böen von bis zu 240 Stundenkilometern die Küste. Weite Teile der Region seien ohne Strom, zudem seien viele Bäume umgestürzt und Häuser beschädigt worden, sagte Edgardo Posadas, ein Sprecher des Katastrophenschutzes.