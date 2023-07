Naturschutz immer wichtiger: „Wertewandel im Tourismus nötig“

Innsbruck – Sie versprechen Natur pur, Naturparks wie jene im Karwendel oder im hinteren Zillertal – und ziehen damit immer mehr Menschen an. Die Folge: Die eigentlich Ruhe suchenden Gäste stehen im Stau und stoßen auf Massentourismus bei den Hauptattraktionen, die die Natur am Berg oder am See zu bieten hat. „Overtourism“ führt zu unzufriedenen Gästen und Einheimischen sowie zu problematischen Umweltauswirkungen.

„Wobei in Gegenden, in denen ein Großteil der Einheimischen vom Tourismus lebt, wie etwa in Gerlos, die touristischen Toleranzgrenzen andere sind als in tourismusarmen Regionen“, betont Christian Fohrmann. Daher müsse man auf dem „neuem Tiroler Weg“ im Tourismus die Regionen viel differenzierter betrachten, denn den „einen“ Tiroler Weg gebe es nicht. Und man müsse viel mehr Daten sammeln und Umfragen machen, um zu wissen: Wann ist es wo zu viel und wo verträgt es mehr? „Wir wissen, wie viele Menschen in eine Liftgondel passen, aber nicht, wann das Skigebiet zu voll ist“, nennt Fohrmann ein Beispiel. Für den Skigebietsbetreiber ist es vielleicht nie genug, für den Genussskifahrer aber schon lange.